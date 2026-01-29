Кошмар за пътник в чакалнята на Централна гара Пловдив

© Plovdiv24.bg Мъж бе задържан непосредствено след кражба на територията на Централна жп гара в Пловдив.



В ранните часове във вторник полицаи от Второ РУ предприели незабавни действия по сигнал за отнет мобилен телефон на посетител в чакалнята.



Оказало се, че посегателството е дело на 54-годишен жител на Пазарджишка област, срещу когото е започнато бързо производство.