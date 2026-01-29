ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кошмар за пътник в чакалнята на Централна гара Пловдив
В ранните часове във вторник полицаи от Второ РУ предприели незабавни действия по сигнал за отнет мобилен телефон на посетител в чакалнята.
Оказало се, че посегателството е дело на 54-годишен жител на Пазарджишка област, срещу когото е започнато бързо производство.
