Коледно-новогодишна програма на община Пловдив

© Светлината на традициите и пулсът на модерното изкуство се срещат в сърцето на Пловдив през предстоящите празнични дни. Община Пловдив кани жителите и гостите на града на вълнуващо пътешествие през магията на музиката, танца и споделената радост.



От въздействащите хорови изпълнения в тишината на културните паметници до енергичните рок и джаз концерти на откритата сцена – програмата е мост между поколенията и различните лица на изкуството. Кулминацията ще бъде настъпването на Новата година с мащабния спектакъл “ROOTS & BEATS". Заповядайте да посрещнем празниците заедно! Всички събития са с ВХОД СВОБОДЕН.



ПРОГРАМАТА



22 декември, Малка базилика, бул. "Княгиня Мария Луиза“ 31



18:00 ч. Концерт на Хор "Евмолпея“ с диригент д-р Алия Хансе, клавирен съпровод Йорданка Йорданова - "Гласът на Коледа“ – 20 години с хор "Евмолпея“ под патронажа на Николай Бухалов – заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика" на община Пловдив.



Хорът кани своите почитатели да си подарят време за радост, да се спрат за глътка духовност и да обърнат внимание на децата, които влагат своя талант, любов към музиката и песента, за да направят празниците специални за своите близки и всички около тях, да споделят мигове с хората, които обичат.С този концерт те искат да вдъхновят публиката си, да се върнат към истинските радости на празника, на добрината, да се усмихнат и да си подарят момент на "заедност“. В центъра на концерта тази година ще са любими песни, които вече 20 години пазят духа на празниците и събират поколения хористки около усещането за приятелство от споделените часове на репетиции, многобройните сцени и пътувания, които помнят с начина, по който ще празнуват и сега.



24 декември, залата на ППД "А.Букорещлиев“, ул. "А.Букорещлиев“ № 18А



11.00 ч. Концерт на Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев“, диригент Илиян Тиганев



Пловдивското певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ е най-старият светски хор в България, основан през 1896 г. от композитора и фолклорист Ангел Букорещлиев. Днес формацията продължава да бъде културен посланик на Пловдив, като поддържа жив духа на българската хорова традиция.Хорът е пионер в българското музикално изкуство с над 125-годишна история. През него са преминали едни от най-значимите български диригенти и композитори, а днес то е символ на приемствеността между поколенията. Диригент и председател на дружеството е младият и енергичен Илиян Тиганев. Под негово ръководство хорът преживява истинско възраждане, привличайки нови хористи и реализирайки амбициозни проекти.



През 2025 г. формацията затвърди авторитета си с мащабни изяви в чужбина, включително самостоятелен концерт в Брюксел и гостуване в Европейския парламент, където представи богатството на българския фолклор и православни песнопения. Дружеството изпълнява изключително разнообразен репертоар – от класическа хорова музика и обработки на български фолклор до църковнославянски песнопения и съвременни произведения.



25 декември, Открита сцена на пл. "Стефан Стамболов“



12:00 ч. - Концерт на Биг Бенд Пловдив, диригент Николай Гешев



"Биг Бенд Пловдив“ е музикалната емблема на града, създадена в началото на 2000-ната година и съставена изцяло от професионални музиканти. Неин основател, ръководител и главен диригент е Николай Гешев, който успява да наложи формацията като водещ фактор в културния живот на Пловдив. Репертоарът на бенда е впечатляващо широк – от класически джаз и суинг до съвременни поп, латино и фънк аранжименти, повечето от които са дело на самия Николай Гешев. Оркестърът е неизменен участник във всички значими събития и официални чествания в Пловдив, като традиционно изнася и популярни концерти на открито пред сградата на Общината. Биг Бендът е известен с успешните си колаборации с почти всички големи имена в българската поп и джаз музика. Особено тясно е сътрудничеството им с децата от "Арт Войс Център“, с които реализират мащабни проекти и концерти на Античния театър. Диригентът Николай Гешев е разпознаваем със своето харизматично и енергично присъствие на сцената, което превръща всеки концерт в истинско шоу за публиката. През 2025 г. формацията отбеляза своя 25-годишен юбилей, утвърждавайки се като една от най-дълголетните и обичани музикални институции в страната.



17:00 ч. – Концерт на Виктория Димова, възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова



18:00 ч. - Концерт на ИНТРО КВАРТЕТ



През 2001 г. в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев“, една идея за интерпретиране на класическа музика в съвременен аранжимент, нарича себе си "ИНТРО". През годините все по-смело експериментира в стилове, звук и присъствие на сцената. Стараейки се да избегне аналог с подобни формации от световните сцени , струнният "Интро квартет“ започва да работи от 2005 г. с брас секция, като включва и вокали в пиесите си. Музикалните идеи, техните аранжименти, оркестрации и реализация са дело на Жан Пехливанов – художествен ръководител и продуцент на групата. Концертните изяви на Интро квартет както на българската, така и на международната сцена са многобройни - Анкара, Варшава, Барселона, Париж, Берлин, Рим, Одрин, Виена и др, както и концертни турнета в Германия, Холандия, Дубай и Джибути.



26 декември, Открита сцена на пл. "Стефан Стамболов“



12:00 ч. – Концерт с участници от предаването "Ася в страната на талантите“, водещ Ася Антонова



"Ася в страната на талантите“ е популярно телевизионно предаване по Пловдивската обществена телевизия Тракия (ПОТВ), създадено и водено от Ася Антонова, което се е утвърдило като основна трибуна за изява на млади дарования в България. Проектът има за цел да открива, насърчава и популяризира деца с изявени способности в областта на музиката, танца и сценичните изкуства.



17:00 ч. – Концерт на Polinerock’s Project Band



Polinerock’s Project Band е пловдивска рок формация, която е тясно свързана с популярния фестивал "PolineROOOCK Fest“ и едноименния рок клуб в града. Групата е създадена по инициатива на Владислав Полинчев, като основната ѝ идея е да обединява опитни пловдивски музиканти в съвместен проект.



Групата функционира като "проектна формация“, в която участват доказани инструменталисти и вокалисти от Пловдив. Те често се изявяват като домакини или специални участници в събитията, организирани от "Polinero“, подкрепяйки развитието на рок и метъл сцената в региона. Музиката им се отличава с професионално звучене, мощни китарни рифове и класическо рок присъствие. През 2025 г. те бяха сред ключовите участници в 18-ото издание на фестивала PolineROOOCK на Летен театър "Бунарджика“. Polinerock’s Project Band често си сътрудничи с млади таланти, давайки им възможност да стъпят на голяма сцена редом с утвърдени музиканти.



27 декември, Открита сцена на пл. "Стефан Стамболов“



12:00 ч. - Концерт на Детска школа към Професионална танцова формация "Елика“



В детската школа се обучават деца на възраст от 5 до 16 години. Професионални хореографи развиват потенциала и превръщат в танц страстта и вдъхновението на подрастващите. В школата децата усвояват основни техники и принципи на танца – правилна стойка, гъвкавост, ритъм и изразност. Но това е само началото. Те се учат да тълкуват музиката чрез движение, да изразяват емоции с тяло и жест, да работят в екип и да изграждат увереност, която им служи далеч извън сцената. Подготовката за концертни участия е част от тяхното обучение – всяко дете има шанс да излезе на сцена, да усети аплодисментите и да заживее магията на изкуството пред публика. А най-талантливите и всеотдайни ученици получават възможност да се присъединят към Представителния ансамбъл или професионалната формация на "Елика“.



В школата на "Елика“ децата не просто учат танци – те откриват себе си, израстват в дисциплина, артистичност и любов към българския фолклор. Хореографи на детския танцов състав са Пенка Зарева и Радостин Димитров.



17:00 ч. - Концерт на Стенли



Станислав Сланев, известен като Стенли, е сред най-значимите фигури в българската поп и рок музика. Той е емблематичен със своя специфичен вокален стил, артистично присъствие и ролята си в налагането на ню уейв звученето в България.



Стенли става вокалист на "Тангра“ през 1984 г., заменяйки Чочо Владовски. Този период (1984–1986) бележи коренна промяна в стила на групата към ню уейв. Гласът му стои зад някои от най-големите български хитове на всички времена:"Оловният войник“, "Жулиета“, "Бъди какъвто си“. През 1990 г. Стенли започва самостоятелен път, в който експериментира с поп-рок, електроника и дори фолклорни елементи. Стенли е част от супергрупата "Легендите“, заедно с Йордан Караджов ("Сигнал“), Константин Марков ("Тангра“), Митко Кърнев (D2) и Любо Киров. Пише музика за множество театрални постановки, което подчертава неговия талант на композитор.



28 декември, Открита сцена на пл. "Стефан Стамболов“



12:00 ч. - Концерт с участието на възпитаници на музикална школа "Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова



"Арт Войс Център“ е една от най-престижните школи за поп и джаз пеене в България, основана в Пловдив през 2014 г. Под ръководството на вокалния педагог Румяна Иванова, школата се утвърди като истинска "фабрика за таланти“, подготвяща едни от най-успешните млади изпълнители в страната. Обучението залага на изключителна вокална техника, артистичност и професионална подготовка за национални и международни конкурси. Успехите са многобройни! Възпитаниците на школата изнасят ежегодно десетки мащабни самостоятелни концерти, често съвместно с Биг Бенд Пловдив, които се провеждат на емблематични места като Античния театър.



17:00 ч. - Концерт на K.LINA & The Ladies



K.LINA (Кейлина) е име, което олицетворява различното. Смесвайки поп с рок и електронна музика, младата певица и авторка не се притеснява да излиза извън жанровите граници и да засяга екзистенциални теми. Заедно с красивата ѝ женска група The Ladies (Пламена Николова - барабани и Василена Георгиева - китара), разтърсват сцените из страната с грациозност, бунт и доза рокендрол.



Всички събития са с ВХОД СВОБОДЕН!



31 ДЕКЕМВРИ, ПЛОЩАД "СТЕФАН СТАМБОЛОВ“



Пловдив посреща 2026 със спектакъла “ROOTS & BEATS"



Мост между традицията и бъдещето под звездите на древния град



Открита сцена на пл. "Стефан Стамболов“



Водещ Деян Славчев – Део



22:05 – 22:50 ч. Tioneb (Франция):



Човекът Оркестър Неговият стил е микс от хип-хоп, рок-поп и електронна музика, създаден изцяло на живо пред очите чрез вокално-луупната техника. Tioneb е световен шампион от BOSS Loopstation World Championship (2012), който възприема луупстейшъна като инструмент за създаване на висококачествена музика,. а не просто за развлечение. Tioneb е вицешампион и в три поредни години на престижния Grand Beatbox Battle.



22:50 – 23:35 ч. Artful Dodger (Великобритания): Легендите на UK Garage



Директно от Саутхемптън пристига легендарното английско дуо Artful Dodger. Те изиграват ключова роля в оформянето и издигането на жанровете UK Garage и 2-Step през късните 90-те,



като всеки път взривяват сцените с енергични DJ/MC сетове, внасяйки клубния елемент и пулса на световната денс култура.



23:35 – 00:30 ч. Ансамбъл "Тракия“: Дълбочината на корените



С хиляди концерти в 53 страни по света и номиниран за "Грами“, "Тракия“ е "лице“ на града ни. Точно в полунощ, под звуците на химна, Пловдив ще грейне с грандиозна заря и светлинно шоу. Танцьорите от Ансамбъла ще осигурят перфектния преход към полунощ, а веднага след зарята ще поведат традиционно хоро, което да събере хиляди хора в общ ритъм.



00:30 – 01:15 ч. Ерсин Мустафов: Джаз, Етно и Инди



След полунощ програмата продължава с Ерсин Мустафов – водещ фронтмен на група JEREMY?. Музикантът е носител на редица престижни отличия, с JEREMY? той е подгрявал Queen & Adam Lambert в България, Полша и Румъния. През 2024 г. започва самостоятелен проект. В новогодишната нощ той ще преплете джаз, ориенталски и етно мотиви в своя инди-рок стил. Работи с разнообразни инструменти – китара, бас, вокал, клавир и други.



До 02:00 ч., партито ще продължи с Део, който ще застане зад пулта за своя DJ сет.