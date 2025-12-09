© Plovdiv24.bg виж галерията На специално тържество по случай най-светлия християнски празник – Рождество Христово, бяха запалени светлините на училищната коледна елха в Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии (ПГТСТ) "Гоце Делчев" в Пловдив, предаде репортер на "Фокус". Събитието привлече десетки ученици и преподаватели, а специален гост бе кметът на район "Източен" в Пловдив Емил Русинов. Той пожела на всички присъстващи здраве и много успехи и поздрави ръководството за новозакупените учебни автомобили.



Голямата зала на училището се преобрази в уютно пространство, украсено с лампички, коледни декорации и тематична музика. Топлата атмосфера бе допълнена от кратка програма подготвена от ученици и представителни изяви на клубовете по интереси на ПГТСТ.



Ученик от клуба "Преоткрий света с физика" разказа за историята на коледните лампички, а любопитни факти, свързани с коледните обичаи и традиции по света, разказаха представители на клубовете "Географията – пътешествие и забавления" и "Екологично и здравно образование".



Своите пожелания за здраве, късмет и благополучие към всички присъстващи отправиха и коледарите от Народно читалище "Просвета" – с. Маноле.



Акцент в програмата, част от инициативата "Да засадим дърво", беше засаждането на жива елха в двора на училището от 10 "А" клас и техния класен ръководител Джина Плачкова. Кметът на район "Източен", Емил Русинов, взе участие в това начинание, което учениците обещаха да превърнат в традиция.



В обръщението си към всички ученици, учители и гости директорът на ПГТСТ "Гоце Делчев" инж. Виолета Величкова каза: "Коледа е време да погледнем назад към всичко, което сме постигнали през годината, и напред – към целите, които ни очакват".



Тя пожела на присъстващите светли празници, вдъхновение и още много поводи за гордост и успехи през новата година.