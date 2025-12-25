ИЗПРАТИ НОВИНА
Коледната благотворителна кампания на БЧК в Пловдив събра 25 000 лв.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:28
© БЧК
виж галерията
25 000 лева и над 300 пакета с храни бяха събрани в коледната благотворителна кампания на Българския Червен кръст в Пловдив.  С парите ще бъде закупена апаратура за новия педиатричен комплекс на УМБАЛ "Свети Георги“, а продуктите са предназначени за хора и семейства в нужда.

Инициативата да се подари оборудване за детската клиника обедини студентските съвети на висшите училища в града, три детски градини и няколко училища. Беше организирана поредица от коледни базари в рамките на кампанията "Дни на задружност“ по идея на областната структура на Българския младежки Червен кръст. Тя участва не само с труда на доброволците, а и със собствени средства.

В седмицата преди Коледа БЧК зарадва стотици нуждаещи се в Пловдив. Те получиха хранителни продукти, осигурени от дарители и служители на организацията, а нейните мобилни  екипи ги доставяха до домовете на хората.

Пловдивската компания "Енко Пластикс“ привлече 21 съмишленици в поредната благотворителна акция, която по традиция организира преди големия християнски празник Рождество Христово в партньорство с БЧК-Пловдив. Фирми от различни бизнес сектори и граждани набавиха разнообразна палитра от хранителни продукти и деликатеси, които достигнаха до 100 крайно нуждаещи се пловдивчани.

Други 58 хранителни пакета, включващи богат асортимент от 25 артикула, предостави ИТ компанията "Ви Ес Джи България“. Средствата за тяхното закупуване са от служители на фирмата.

В рамките на коледната кампания са събрани общо над 300 пакета с хранителни продукти за нуждаещи се лица и семейства. Така най-уязвимите получават подкрепа в трудния период на зимата.

Областният съвет на БЧК-Пловдив благодари на всички дарители, партньори и доброволци, с чиято подкрепа бяха осъществени двете благотворителни начинания.



