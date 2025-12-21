Коледна мотообиколка премина през Пловдив

© БНР Коледна мотообиколка премина по централни улици и булеварди на Пловдив.



Десетки мотористи, облечени като Дядо Коледа и придружени от Снежанки, се включиха в благотворителната инициатива "Отвори сърцето си, дари усмивка!“. Те зарадваха деца в неравностойно положение като им раздадоха подаръци и лакомства. Мотористите посетиха социалните домове "Св. св. Константин и Елена“, "Олга Скобелева“, и тези на ул. "Асен Златаров“ и ул. "Кичево“.



Инициативата се провежда за осма поредна година, а подаръците са избрани според желанията на децата в писмата им до Дядо Коледа. Мотопоходът започна в 10 часа от бензиностанция "Газпром“ на бул. "Кукленско шосе“ и премина през целия град.



Из целия град пловдивчани приветстваха братята на вятъра и снимаха с телефоните си коледното мотошествие, информира БНР.