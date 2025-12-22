ИЗПРАТИ НОВИНА
Коледен благотворителен базар в Съдебната палата в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:10
©
Коледен благотворителен базар с ръчно изработени сувенири от ученици от ОУ "Княз Александър I“ – Пловдив се проведе в Окръжен съд – Пловдив. На учениците беше предоставена възможността да подредят във фоайето на третия етаж на Съдебната палата направените от тях предмети, коледни картички и украшения.

Учениците от IV "а“ клас, придружени от господин Атанас Разпопов – психолог в училището, предлагаха по атрактивен начин изработените от тях предмети, като същевременно разясняваха благотворителните каузи, в подкрепа на които те и техните съученици от цялото училище са вложили труда си.

Коледните венци, свещници, картички, украшения за елха и играчки, изработени от всички ученици от ОУ "Княз Александър I“, бяха изкупени от магистратите и съдебните служители от Апелативен, Окръжен и Районен съд, както и служителите от РД "Охрана“ - Пловдив.

Със събраните средства от благотворителния базар ще бъдат подпомогнати каузите:

1.Подпомагане на двойка с репродуктивни проблеми чрез Фондация "Майки за донорство":

2.Подпомагане на храм "Св. Св. Кирил и Методий“;

3.Подпомагане на фондация "Шарени деца“;

4.Подпомагане на лечението на Дмитро Пославски с много остра форма на епилепсия;

5.Подпомагане на двама ученици от ОУ "Княз Александър 1“;

6.Закупуване на медицински уред за Детска хирургия към УМБАЛ "Св. Георги“.

Пловдивските магистрати и съдебни служители традиционно организират благотворителни инициативи по различни поводи с ученици от местни училища.

Госпожа Гергана Янева - директор на училището, връчи на председателя на Окръжен съд – Пловдив Розалия Шейтанова благодарствена грамота в знак на признателност за сътрудничеството и подкрепата при провеждане на училищните коледни базари.


