Коледата в Пловдив тази година ще продължи повече от месец

© Коледата в Пловдив тази година оживява още от 28 ноември и ще продължи до 4 януари на централния площад пред Пощата. Градът ще се превърне в истинска зимна приказка.



Централната зона ще бъде украсена с бляскави светлини и тематични сцени, създавайки уютна атмосфера за цялото семейство. Непосредствено до тях ще бъде разположена и уникалната ледена пързалка, която ще предложи и тази година неповторими изживявания.



Посетителите ще могат да се насладят на уникални атракции като Асансьора на Дядо Коледа и Карусела – Коледна елха, както и на Пощата на Дядо Коледа, където всяко дете ще има възможност да напише своето писмо до добрия старец и да получи лично от него подарък.



Коледните къщички ще предложат аромати и вкусове на сезона, а творческите работилници ще вдъхновят както малки, така и големи да се потопят в празничното настроение.



Програмата включва театрални постановки, балетни представления, концерти и гостуващи артисти, а големите концерти на сцената ще представят Дара Екимова на откриването, Нели Петкова с Виктор Калев и Биг Бенд Пловдив на 7 декември, рок легендите Сигнал на 13 декември, Роби на 20 декември и Филип Донков с Александър Колев на 27 декември.



През целия период ще се представят коледари и кукери, както и български и европейски традиции, създавайки празничен дух, който ще обедини всички посетители.



Коледа в Пловдив е място, където светлините, музиката и усмивките създават истинска магия, а всеки ден от събитието обещава незабравими емоции и вълнуващи преживявания за цялото семейство.