ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Коледа в Прослав" носи празнична магия за децата
Гостите на събитието ще могат да се насладят на:
• Представлението "Какво е Коледа?“ – топла и вдъхновяваща история за малки и големи, представена от театър "Хамелеон“;
• Игри и забавления със Снежанка и Джуджака;
• Снимки с Дядо Коледа, които ще запечатат магията на празника;
• Споделена трапеза с домашни курабийки и сладки.
Събитието е част от коледната програма на район "Западен“ и има ще създаде незабравими празнични моменти за децата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 68
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство ...
15:50 / 08.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като с...
16:09 / 08.12.2025
Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърд...
12:19 / 08.12.2025
Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
13:24 / 08.12.2025
Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 фе...
13:29 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS