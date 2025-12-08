"Коледа в Прослав" носи празнична магия за децата

© Район "Западен“ отправя покана към всички деца от кв. "Прослав“ за тържество, посветено на коледния дух. На 13 декември (събота) от 11:00 до 13:30 ч. паркът срещу ОУ "Тодор Каблешков“ ще оживее с настроение, игри и истинско празнично вълшебство.



Гостите на събитието ще могат да се насладят на:



• Представлението "Какво е Коледа?“ – топла и вдъхновяваща история за малки и големи, представена от театър "Хамелеон“;



• Игри и забавления със Снежанка и Джуджака;



• Снимки с Дядо Коледа, които ще запечатат магията на празника;



• Споделена трапеза с домашни курабийки и сладки.



Събитието е част от коледната програма на район "Западен“ и има ще създаде незабравими празнични моменти за децата.