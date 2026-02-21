© Plovdiv24.bg виж галерията За инцидент на булевард "Шести септември" в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Става дума за ударен от лек автомобил пешеходец.



Пътнотранспортното произшествие е регистрирано около 16.30 часа в района на кино "Екоплекс". На мястото на удара в момента има две патрулки, а преди минути пристигна и линейка.



Причините за възникването на катастрофата тепърва ще се изясняват от органите на реда, а към момента няма абсолютно никаква информация за състоянието на пострадалия.