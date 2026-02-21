ИЗПРАТИ НОВИНА
Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрулки и линейка
Автор: Георги Кирилов 16:47Коментари (1)6245
© Plovdiv24.bg
За инцидент на булевард "Шести септември" в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Става дума за ударен от лек автомобил пешеходец.

Пътнотранспортното произшествие е регистрирано около 16.30 часа в района на кино "Екоплекс". На мястото на удара в момента има две патрулки, а преди минути пристигна и линейка.

Причините за възникването на катастрофата тепърва ще се изясняват от органите на реда, а към момента няма абсолютно никаква информация за състоянието на пострадалия.







На това кръстовище, на пешеходната пътека, последните години станаха няколко инцидента. Отдавна трябваше да има светофари и повдигната пешеходна пътека.Иначе администрацията работи за хората и чака да види с колко процента ще и се вдигнат заплатите. Този инцидент и всички следващи се дължат на нейната безхаберност
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

