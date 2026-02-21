ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрулки и линейка
Пътнотранспортното произшествие е регистрирано около 16.30 часа в района на кино "Екоплекс". На мястото на удара в момента има две патрулки, а преди минути пристигна и линейка.
Причините за възникването на катастрофата тепърва ще се изясняват от органите на реда, а към момента няма абсолютно никаква информация за състоянието на пострадалия.
преди 1 ч. и 45 мин.
+1
