Кола блъсна 11-годишно дете на пешеходната пътека на кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец" в Пловдив. Детето е откарано в болница за прегледи, към момента резултатите все още не са готови, съобщиха от пресцентъра на полицията заИнцидентът станал около 07.30 часа.Наблизо се намира ОУ "Васил Петлешков" и всяка сутрин пресичат стотици ученици. Участъкът е изключително натоварен не само по "Пещерско шосе", а и по самата ул. "Царевец", към която десният завой е без светофар.