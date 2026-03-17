Предстои пролетното издание на "Пловдив джаз фест". Това е първото пролетно издание на фестивала, което ще се проведе от 21 до 25 март 2026. Фестивалът ще завърши с Plovdiv Jazz Day. Един ден, в който в града под тепетата ще звучи само джаз.

Кое е отличителното за пролетното издание на феста, кои именити гости ще дойдат в Пловдив и повече за организираните уъркшопи с тях? Всичко за първото пролетно издание на "Пловдив джаз фест" ще ни разкаже организаторът на фестивала Мирослава Кацарова.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 