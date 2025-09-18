ИЗПРАТИ НОВИНА
Кой е ученият, класифицирал разнообразието на живия свят, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 09:23
©
Днес ще посетим Регионалния природонаучен музей и ще чуем специалистите там - млади и информирани хора. Една от тях е Светлозара Казанджиева, вече доктор на науките по ентомология. Тя подготвя и ще изнесе интересна лекция в музея за живота и наследството на Карл Линей - важен с изследванията си учен.

От нея ще разберем каква е неговата огромна роля за науката и повече за безкрайното разнообразие от живи организми на Земята.

Ще продължим разходката си и в Не-музея на Пловдив, за още любопитни открития от града.

Ще ви предложим да се включите и към поредния духовен маршрут в Пловдив, през почивните дни.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.

Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


