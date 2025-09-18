ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кой е ученият, класифицирал разнообразието на живия свят, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
От нея ще разберем каква е неговата огромна роля за науката и повече за безкрайното разнообразие от живи организми на Земята.
Ще продължим разходката си и в Не-музея на Пловдив, за още любопитни открития от града.
Ще ви предложим да се включите и към поредния духовен маршрут в Пловдив, през почивните дни.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.
Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Майката на убития Митко: Това не е нормално
09:12 / 18.09.2025
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
08:15 / 18.09.2025
В Пловдив обсъждат безопасната пътна инфраструктура
07:50 / 18.09.2025
Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS