Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
Автор: Диана Бикова 12:11Коментари (0)87
©
ПФК "Ботев“ са представили в район "Източен“ необходимите документи за събитието, което провеждат на паркинга на клубния стадион. Това става ясно от думите на кмета Костадин Димитров в отговор на питане от Plovdiv24.bg.

На общинския инспекторат е разпоредено да провери какво е паркирането, което са наложили от клуба с техни паркомати. 

"Всичко трябва да става с нормативни документи и ние държим на това. А там, където не са в ред документите, пращаме санкциониращите органи" - заяви Димитров. Тепърва ще се обследва дали имат право да събират пари.

Заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов уточни, че паркингът е предоставен за стопанисване заедно със стадиона с решение на Общински съвет и споразумение с ПФК "Ботев“.

"Моето желание е там да има възможност през деня, когато не се ползва паркингът, съседите и от съседните спортни клубове да може да се ползва и да е с максимално облекчен режим" - уточни Димитров.



