|Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
На общинския инспекторат е разпоредено да провери какво е паркирането, което са наложили от клуба с техни паркомати.
"Всичко трябва да става с нормативни документи и ние държим на това. А там, където не са в ред документите, пращаме санкциониращите органи" - заяви Димитров. Тепърва ще се обследва дали имат право да събират пари.
Заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов уточни, че паркингът е предоставен за стопанисване заедно със стадиона с решение на Общински съвет и споразумение с ПФК "Ботев“.
"Моето желание е там да има възможност през деня, когато не се ползва паркингът, съседите и от съседните спортни клубове да може да се ползва и да е с максимално облекчен режим" - уточни Димитров.
