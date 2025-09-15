ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на район "Тракия" откри учебната година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34
Кметът на "Тракия“ Георги Гатев уважи откриването на учебната година във всички четири училища в района. Той отправи поздрави към учениците от СУ "Свети Седмочисленици“, СУ "Свети Софроний Врачански“, СУ "Черноризец Храбър“ и СУ "Димитър Матевски“.

"За мен е чест да ви поздравя с най-вълнуващия и хубав празник – първия учебен ден. Това е една от най-значимите дати в календара, тържество на знанието, на духовността и културата, съизмерим с 24 май. Скъпи първокласници, сигурен съм, че ще помните винаги днешния ден. Вие вече сте ученици и ви очаква да откриете един магичен свят – свят на знания, които дават безкрайни възможности. Нека ентусиазмът, с сте който дошли тук днес, ви води през целия ви живот към вашите най-съкровени мечти. Тук освен знанието, ще намерите и много нови приятели, които ще останат такива за цял живот. Скъпи ученици, желая Ви една успешна година, бъдете здрави и силни и не забравяйте, че ученето ни дава знания, а знанията ни правят свободни“, обърна се кметът Георги Гатев към учениците.

Той изрази уважението си и към всички преподаватели. "Вие сте тези, които изграждате нашето бъдеще, нашият по-добър утрешен ден. Желая ви много сили, енергия и ентусиазъм по нелекия път на знанието, по който водите нашите деца“, пожела им Георги Гатев. Кметът на "Тракия“ се обърна и към родителите, като ги призова да бъдат търпеливи, защото успехът изисква много труд и упоритост. "Бъдете до вашите деца, подкрепяйте ги по нелекия път на знанието, за да може един ден всички ние да се гордеем с успехите им“, заяви Георги Гатев.


Статистика: