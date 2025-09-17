ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на "Западен" обвини община Пловдив за транспортния хаос
Автор: Диана Бикова 15:50
©
Кметът на "Западен" Тони Стойчева обвини община Пловдив за транспортния хаос не само в нейния район, а и в целия град. Във видеообръщение в социалните мрежи Стойчева посочва проблемите и призовава отговорните лица и служби в община Пловдив да поемат функциите си и да си свършат работата, предава Plovdiv24.bg

Като основен проблем откроява незавършеното кръстовище на бул. "Пещерско шосе" и улица "Царевец", което трябваше да бъде отворено за първия учебен ден. Преди завършването му и въпреки отлагането с една седмица на полагането на асфалт (б.а. - което започна днес), вчера изненадващо за реконструкция беше затворена ул. "Генерал Колев". 

Временната организация на движението, одобрена от КАТ, касае само затварянето на улицата. Ресорният заместник-кмет по транспорта и ОП ОКТ са сезирани, че знаците на еднопосочните улици не са закрити и това създава допълнителен хаос в движението в района. За времето на ремонта на "Генерал Колев" тези улици трябва да се ползват двупосочно, обяснява районната кметица.

Стойчева настоява също така да се промени режима на светофарната уредба на кръстовището на "Хаджи Димитър" - "Царевец" - "Солунска". Само за три месеца са изпратени два доклада до кмета на града Костадин Димитров и до ОП ОКТ, а преди ден отново е сезиран ресорният заместник-кмет Александър Държиков. Сегашният режим създава огромни задръствания и пречи на движението вместо да помага. До момента резултат няма и кметицата ще продължи да настоява този проблем да бъде решен.

"Познавам много добре проблемите на района, тъй като съм ежедневно на терен, ежедневно съм на всички обекти, които се работят в района, ежедневно съм по улиците. Виждам всичко, но нямам правомощия като кмет на район да ги решавам. Има различни служби – ОКТ, ресорен заместник-кмет, кмет на общината, заместник-кмет по сигурност и обществен ред, има различни институции, служби и отговорни лица, които могат да поемат своите функции и да си свършат работата.

Ако имах възможност аз да ги реша тези проблеми, бих го направила. Ако можех да налагам аз неустойки на фирмите за това, че не си изпълняват договорите в срок, бих го направила. Аз мога да поема ангажимент само по договори, по които аз, като страна, районната администрация, съм възложител. По всички останали – подавам сигнали, изисквам да се работи, но нямам правомощията да направя нищо повече от това.

Повярвайте ми, транспортният хаос в целия град е немалък и трябва да бъде решен, но това не зависи от мен като районен кмет, а зависи от по-горестоящите, по-висшестоящите, които съгласуват, одобряват както режимите на светофарните уредби, така и всичко останало" - посочва Тони Стойчева.

Като огромен успех отчита, че още в първата година от мандата си районната администрация е направила проект за цялостна реконструкция на улица "Парк Отдих и култура". Предвижда се там да има ново осветление, ВиК, велоалея. Разрешението за строеж е издадено, осигурено е финансиране, а община Пловдив вече обяви обществена поръчка за избор на изпълнител.

"Община Пловдив обявява поръчките, тя и кметът на града са тези, които могат да кажат какви срокове ще се заложат, съответно – комисиите, които ще одобряват кандидатите и т.н. Аз това, което направих и с което се гордея, че съм свършила, е, че за 1 година имаме проект за пълна реконструкция на улица "Парк Отдих и култура“" - допълва Стойчева.

По нейна идея и многократно настояване пред кмета Костадин Димитров община Пловдив ще направи обследване на трафика през кръстовището на "Пещерско шосе" и "Царевец", за да се провери каква е пропускливостта при двата режима - със светофар и ако е кръгово кръстовище. В случай, че се установи, че кръговото е по-добър вариант, кметицата ще продължи да настоява да се проектира и изгради такова.

Районната кметица настоява община Пловдив като свой приоритет да постави в дългосрочен план разширението на "Пещерско шосе“, а от текущите проблеми – промяна на режима на светофара със "Солунска“ и организацията на движение на ул. "Генерал Колев“.



