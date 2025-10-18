ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на "Северен" посрещна официална делегация в ДЯ "Палечка"
Автор: Силвия Станева 12:24Коментари (0)252
Вчера по официална покана на Община Пловдив, в Детска ясла "Палечка“ – Район "Северен“, беше посрещната делегация от Община Враца, водена от г-жа Петя Долапчиева – заместник-кмет "Образование, младежки дейности и спорт“. В състава на групата бяха експерти от общинската администрация, директори на детски градини и старши учители, които прилагат метода "Монтесори“ в своята работа.

Кметът на Район "Северен“ – г-жа Венцислава Любенова, лично приветства гостите от Враца и изрази благодарност за проявения интерес към пловдивския опит в ранното детско развитие. Тя подчерта значението на сътрудничеството между общините и ролята на Монтесори педагогиката за изграждане на модерна и устойчива образователна среда: "За нас е чест да споделим своя опит и добри практики с колеги от други общини. ДЯ "Палечка“ е пример за това как с отдаденост и постоянство можем да прилагаме Монтесори принципите още от най-ранна възраст. Вярвам, че този обмен ще бъде началото на още по-тясно партньорство между Пловдив и Враца в областта на образованието и грижата за децата,“ сподели г-жа Венцислава Любенова.

По време на визитата гостите се запознаха с базата на детската ясла, с прилаганите образователни методи и подходи, както и с ролята на медицинските специалисти в грижата за най-малките. Педагози и медицински екипи представиха демонстрации по теми като сутрешен кръг, запознаване с цветовете и правилата на светофара, опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъците, както и "Есенните плодове и зеленчуци“, придружени от практически занимания.

Детска ясла "Палечка“ въведе Монтесори подхода през 2019 г. и днес продължава да развива своя потенциал като съвременна, иновативна и динамична институция. Срещата премина в дух на партньорство, професионален обмен и споделена визия за развитие на Монтесори общността в България.







