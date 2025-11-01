ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Абсурдно поведение на феновете на дербито в любимия ни град. Някак се обезценяват всички усилия за по-добри стадиони, за по-успешни отбори, за пловдивчани, горди от успехите в спорта. Изтрити от една грозна проява по време на мача. Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко.
В тази връзка, не знам как ще продължим да градим, да строим стадиони. За кого ги строим?
Силно се надявам да е за нормалните привърженици, които подкрепят отборите си със сърце и душа, а не с хвърляне на бутилки и побой над делегата.
Какво ще предприемем:
В разговор с директора на полицията искаме установяване на извършителя на вандалската проява.
В такъв с председателя на БФС, правосъдния министър и народни представители от ГЕРБ, които са вносители на Закона за футболното хулиганство, искаме по-бързото му приемане.
Още тази седмица ще има среща с представители на Ботев, Локомотив и БФС за установяване на стриктен пропускателен режим.
Ние няма да строим за онези, които рушат. Ще строим за радостта от достойната игра.
преди 56 мин.
0
преди 1 ч. и 12 мин.
+2
Пловдивчанин: Сложете лява секция на този светофар!
15:25 / 01.11.2025
МВР Пловдив официално за фаталния сблъсък между два мотора
14:23 / 01.11.2025
Александър Секулов: То е като радиацията - облъчваме се, затова и...
11:34 / 01.11.2025
Прекрасно шествие в Пловдив по случай 1 ноември
11:12 / 01.11.2025
Нов асфалт в южната част на Пловдив
09:15 / 01.11.2025
Костадин Димитров: Днес се прекланяме за почит
08:10 / 01.11.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
