© Plovdiv24.bg виж галерията Дерби №121 на Пловдив бе прекратено в 41-ата минута при резултат 1:1. По този повод кметът на града Костадин Димитров каза следното:



Абсурдно поведение на феновете на дербито в любимия ни град. Някак се обезценяват всички усилия за по-добри стадиони, за по-успешни отбори, за пловдивчани, горди от успехите в спорта. Изтрити от една грозна проява по време на мача. Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко.



В тази връзка, не знам как ще продължим да градим, да строим стадиони. За кого ги строим?



Силно се надявам да е за нормалните привърженици, които подкрепят отборите си със сърце и душа, а не с хвърляне на бутилки и побой над делегата.



Какво ще предприемем:



В разговор с директора на полицията искаме установяване на извършителя на вандалската проява.



В такъв с председателя на БФС, правосъдния министър и народни представители от ГЕРБ, които са вносители на Закона за футболното хулиганство, искаме по-бързото му приемане.



Още тази седмица ще има среща с представители на Ботев, Локомотив и БФС за установяване на стриктен пропускателен режим.



Ние няма да строим за онези, които рушат. Ще строим за радостта от достойната игра.