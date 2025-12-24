© Емил Русинов е единственият районен кмет, който всеки ден има приемен ден за граждани. Вратата на кметството винаги е отворена и не е върнал никого, каза самият той в интервю за Plovdiv24.bg. Този способ помага на районния кмет да има по-ясен и по-обективен поглед на това какво се случва в района като цяло.



Определя изминалата 2025 г. като доста динамична и изпълнена с предизвикателства. Сред проблемите откроява чистотата и сметоизвозването в района, който е разрешен с активното съдействие на ОП "Чистота". А сред успешните обекти посочва ремонта на подлеза на кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ландос".



След завършения етап I за особособяване и асфалтирането на паркинг зад ул. "Преспа" 2, 4, 6, където има видео наблюдение, осветление, маркировка, предстои работа и по етап II - зад "Преспа" 8, 10, 12. Очаква още в началото на следващата година да започне работа по него, ако се осигури финансиране. Паркингът е безплатен и достъпен за всички граждани.



В интервюто изброява и завършените обекти. Сред тях са пешеходната пътека на ул. "Златорог", продължението на ул. "Клен", която е отразена в кадастъра, но никога не е била асфалтирана. За пръв път от 50 години целият кв. "Дружба", както е официалното наименование на "Столипиново", е осветен по европейска програма. Същото е направено и в кв. "Изгрев", където изцяло са подменени освететителните тела.



Емил Русинов споделя, че се е стремял да се работи по малки неща - там, където никога нищо не се е случвало. Постепенно се влиза в междублоковите пространства, като целта е да се подобри комфортът за гражданите. Ще се слагат нови пейки, ще се облагородяват паркове и градини, ще се слагат поливни системи, ще се изграждат или ремонтират тротоарите. Има места, на които нищо не се е случвало с години, отбелязва кметът.



Сред акцентите догодина освен по улиците около стадион "Христо Ботев" е планирал да се ремонтира ул. "Арх. Камен Петков", за която има готов проект и е издадено строително разрешение, а в момента е отворена процедурата за избор на изпълнител. В този участък ще се обособят допълнително 130 паркоместа. В непосредствена близост, на ул. "Стойо Шишков" предсрочно е изграден паркинг за още 40 места. Предстои проектиране на ул. "Прохлада", а ул. "Храбрец" и ул. "Кемера" са пред издаване на строително разрешение.



По програмата за саниране в район "Източен" са включени 10 сгради, като намерението е до края на 2026 г. всички да бъдат завършени. Блоковете на ул. "Сокол" не са предвидени за саниране, въпреки многобройните им проблеми. Според Русинов, голяма община и държавата трябва да се намесят в решаването на казуса, тъй като не е от компетенцията на районен кмет. Догодина ще продължат акциите с премахване на незаконните търговски обекти и гаражи в квартала.



Кметът Русинов пожелава на всички здраве и просперитет през новата година.



