|Кметът иска ветеринарните власти да прекратят извършването на инсинерация на територията на Пловдив
С цел ликвидиране на острото заразно заболяване по овцете и козите на територията на областта хуманно са умъртвени 11 000 животни и предстои да бъдат евтаназирани още 500.
"Бих искал да ви уверя, че ние продължаваме работа. Благодаря на екипите, които бяха и сега са на трен за силната им ангажираност и огромната работата, която извършиха, за да овладеят разпространението на болестта в областта и да минимизират щетите върху животновъдния сектор в страната“, заяви д-р Чавдаров.
В заседанието на комисията взе участие кметът на Пловдив Костадин Димитров, за да поиска от ветеринарните власти да прекратят извършването на инсинерация на територията на общината. Той подчерта, че от Община Пловдив не е искано съгласуване на дейностите.
"Въпреки уверенията на експерти, че технологията е напълно безопасна за хората и без последствия за околната среда, настоявам да се потърсят други терени, извън населените места, където няма концентрация на толкова много хора“, заяви кметът на Пловдив. Той настоява също площадката да бъде оградена, за да се гарантира допълнително безопасността.
"Бих искал да ви уверя, че на площадката се осъществява денонощен контрол от ОДБХ – Пловдив. Ние гарантираме безопасността на процеса на обезвреждане на животните, заразени с шарка. Мобилните инсинератори работят по всички европейски и национални изисквания, а на терен непрекъснато дежурят ветеринарни екипи и полицейски патрули“, коментира от своя страна д-р Чавдаров. Той увери обществеността, че всички дейности се провеждат при стриктно спазване на мерките за биосигурност, извършва се непрекъсната дезинфекция и строг контрол, целящи недопускане на разпространение на заболяването.
Във връзка с изразената позиция на кмета на Пловдив Общинската епизоотична комисия реши да поиска от кметовете на общини да предложат подходящи терени за временно разполагане на мобилните инсинератори, за да могат да се използват при необходимост. "Обръщаме се към кметовете с молба да помогнат на ветеринарните власти, защото без общи усилия не можем да се справим епидемията от шарка и да постигнем пълното й ликвидиране“, призова заместник областният управител.
