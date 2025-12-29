Кирил Велчев, "Пловдив 2019": Над 12 милиона лева сме инвестирали в културно съдържание след годината на титлата

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Кирил Велчев, директор на Фондация "Пловдив 2019":



Фондацията обяви нови две отворени покани. Какви са парите, които са отделени за тях?



Да, две са отворените покани: "Фестивали и големи събития" и "Малки проекти". За "Фестивали и големи събития" общата сума е 1 900 000 лева. А поканата, която обхваща малките проекти е с размер 100 000 лева. Това е новото тази година. Тази малка покана е отворена към по-малки организации, които работят единствено и само на територията на Пловдив. Тавана, за който могат да кандидатстват, е до 10 000 лева. Особеностите са, че по-малките организации могат да се възползват от един по-голям аванс. Фондацията отпуска авансиране на техните проектни предложения до 70%.



До голяма степен във "Фестивали и големи събития" се запазват условията от миналата година. Там няма аванс на кандидатстването. 40% от общата стойност на проекта следва да бъде собственият принос на бенефициента. До 16 януари са отворени и двете покани. Те са публикувани на сайта на фондацията. Всеки, който има интерес, може да разгледа предложенията и условията, които ние сме публикували.



Нека пак да уточним кои могат да кандидатстват за "Фестивали и големи събития". И какво се очаква? Ще бъде ли и тази година градът голяма фестивална дестинация?



Запазваме линията на наследство на Европейска столица на културата с тази отворена покана. В направление "Фестивали и големи събития" могат да кандидатстват културни организации от цялата страна, дори международни такива. Така че очакваме различни по вид предложения, които по някакъв начин да наситят програмата през 2026-а.



Пак повтарям, че в малките проекти могат да кандидатстват организации, които са регистрирани на територията на град Пловдив. Тази специфика е направена нарочно, за да може по някакъв начин да бъдат подкрепени организации, които работят с по-малък мащаб, но все пак са изключително важни за цялата концепция, свързана с програма "Наследство" на Европейска столица на културата. Така че очакваме много на брой предложения, които да разгледа експертната комисия.



Освен организации, физически лица могат ли да кандидатстват за малките проекти?



Могат да кандидатстват и физически лица, които са самоосигурени.



Досега имаше ли я тази възможност, или това е нещо ново?



Да, имаше възможност за кандидатствате и на физически лица. Така че преценили сме, че това дава още една възможност. След над 20 отворени покани, които минаха през последните години през фондация "Пловдив 2019“, наистина една такава малка покана, с едни по-флексибилни правила, дава възможност на по-малки организации, които също ще дадат нова енергия на програмата през следващата година.



Кандидатстването вече става онлайн, през сайта, нали така?



Точно така. Условията са публикувани на сайта plovdiv2019.eu. Едната се казва отворена покана "Фестивали и големи събития“, другата е на заглавната страна "Малки проекти“. Вътре е всичката информация - за декларации, формуляр за участие, бюджетната таблица, декларация за изискванията на кандидатите и физически такива. Всичко е обяснено.



Използвам възможността да кажа, че екипът на фондацията винаги е давал допълнителна яснота, ако някой има необходимост от пояснение. Нашата врата е отворена за допълнителна информация на евентуалните бенефициенти, които имат интерес към програмата.



Можем ли да кажем каква сума е инвестирала досега фондацията през отворените покани в културно съдържание за града?



През последните години, след Пловдив - Европейска столица на културата, са 12-13 милиона лева. Фондацията за първи път финансираше дори и по времето на COVID. Имахме и социална програма, която беше насочена към артисти и творци по времето на разгара на COVID кризата. Така че ние за миг не сме спирали. Благодарение на сегашното ръководство на Общината и в лицето и на г-н Костадин Димитров и Пламен Панов, като председател на нашия Управителен съвет, виждате, че месец преди следващата календарна година ние пускаме отворени покани, за да могат своевременно културните оператори да организират своите събития, да кандидатстват, да се свържат с техни контрагенти, изпълнители и т.н..



Договорите са до 31 октомври 2026 година. Периодът на кандидатстване е от 25-и ноември до 16-и януари 2026-а. Дотогава могат да се подават апликационни документи при нас, във фондацията.



А знае ли се вече с какви общински пари ще разполага фондацията през тази година?



Все още не. Тепърва започваме срещи за структуриране на бюджетната рамка на фондацията за следващата календарна година. Тези дни с това се занимаваме - за структурирането на един балансиран бюджет, който по някакъв начин да направи една пъстра година. Освен двете програми, фондацията организира и някои собствени събития през календарната година. В момента работим активно и по събитието "Пловдив си ти", по Плана за възстановяване и устойчивост, с което кандидатствахме към Община Пловдив. Така че има много работа пред нас, която трябва да се свърши.



И сега да попитам дали има нещо ново по подлез "Археологически“?



Продължаваме дейностите, свързани с инфраструктурната социализация. С колегите си имаме много голямо желание точно по време на "Уикенд в Пловдив" на 16, 17 и 18 януари, там да има различни по вид активности, които по някакъв начин да сложат начало на облагородяването на това пространство. Така че не преставаме да работим по подлеза. В началото на следващата година, след като видим проектите, екипът на фондацията ще прецени кое съдържание е подходящо да се случи в подлез "Археологически“.



В момента, в който ние имаме нещо, което да покажем за това как ще изглежда пространството в подлез "Археологически“, ние ще го анонсираме за широката общественост. Ще покажем как ние си го представяме, как го комуникираме с проектантите. Така че очакваме и това нещо да се случи може би до края на тази календарна година.