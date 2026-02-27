ЗАРЕЖДАНЕ...
"Пловдив 2019" ще разполага с 1,7 милиона евро
Фондацията ще разполага с 1,7 милиона евро за дейности, свързани с програмата. Най-голямо е завишението по Отворена покана "Фестивали и големи събития" - през 2025 г. сумата е била 38 347 евро (75 000 лева), а през 2026 г. сумата става 1 104 000 евро (2 159 236 лева).
За Отворена покана "Малки проекти" са предвидени 51 100 евро (99 943 лева), за обновяването на подлез "Археологически" - 148 080 евро (289 619 лева), по програма "Пловдив си ти" на НПВУ - 90 891 евро (177 768 лева), а за събития, организирани от ОФ "Пловдив 2019" - 268 460 евро (525 062 лева).
Едно от планираните събития е заснемането на нов игрален филм в Пловдив - "Царят на Капана".
Общият бюджет на ОФ "Пловдив 2019" е 1 985 948 евро (3 884 177 лева). Сумата за заплати и други разходи е в размер на 285 070 евро (557 548 лева).
