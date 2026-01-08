"Пловдив си ти": Видеоинсталация ще разказва в подлез "Археологически" за годината на титлата

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Кирил Велчев и Виктор Янков, от Фондация "Пловдив 2019" за градския фестивал "Пловдив си ти", който ще се проведе на 16, 17 и 18 януари. Така Пловдив празнува 7 години от Европейска столица на културата.



Това обикновен фестивал ли ще е, или има нещо по-различно, нещо, което ще го отличава от тези, които познаваме?



Кирил Велчев: Отличаващото във фестивала е това, че прави още една препратка към програмата на Европейска столица на културата. Реално с програмирането на този фестивал и с идеята да го проведем пред месец януари, амбицията на екипа на фондацията е да честваме 7 години от откриването на Европейска столица на културата. И това е едно послание към публиката и към гостите на града, че Пловдив продължава да бъде една успешна европейска столица на културата с развитието на своята програма вече и към 2026 година. Имаме амбиция да направим една хубава 3-дневна програма, балансирана, в която всеки може да намери нещо и да му хареса, да го отнесе със себе си.



Какво точно ще представлява самият фестивал?



Виктор Янков: На 16 януари ще направим едно събитие, което маркира важна линия на работа на фондацията през последната година, а именно нашите усилия да превърнем подлез "Археологически" в Пловдив в културен център.



На 16-и, петък, от 18.00 часа, ще представим една видеоинсталация в самия подлез, която разказва за годината на титлата, 2019-а, но също така показва и най-важните моменти от нашата програма "Наследство“. Пловдив е един от малкото градове, което успя след годината на титлата не само да запази структурата, но и да развие нова програма, нови събития, нови мащаби. Иска ни се. Не случайно локацията е подлез "Археологически", където да раздвижим културните пластове и да покажем защо 2019-а промени Пловдив до голяма степен.



Очаквахме да включите най-сетне и подлез "Археологически". Къде точно ще бъде позиционирана самата видеоинсталация?



Виктор Янков: Искаме да го оставим като изненадва за тези, които минават. Но да кажем, че подлезът ще бъде тотално преобразен. Пространствата, което сме свикнали да виждаме като търговски площи, ще се превърнат в една видео галерия. На 16-и там продължаваме с диджей парти. Ще опитаме да направим обстановките така, че един обект, който хората принципно преминават през него, да ги накараме да си го представят какво означава да стоят там, да отидат на събития в подлеза. Това е едно от големите предизвикателства и в дългосрочен план.



Кирил Велчев: Програмата продължава и на другия ден с една богата концертна линия. На площад "Стефан Стамболов" ще има голяма ситуирана сцена, където ще започне една обедна програма с концерт на Теодоси Спасов и приятели от 13.00 часа. След това ще продължим със Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“. Концертът ще завърши ударно с изпълнението на Графа и неговата група. След това каним всички гости и публиката да се пренесат и в квартал "Капана", на сцената "Ядрото". В "Капана" също ще има един богат диджей сет, който ще продължи до 23.00 часа.



Сами виждате, постарали сме се наистина да направим една целодневна програма. На ден 18-и програмата продължава пред Община Пловдив, на сцената. Ще видим младите изпълнители от Art Voice Centre, ще видим трио "Сопрано", най-вероятно и Биг Бенд Пловдив. имаме още малко детайли, които да изчистим по отношение на програмата, но и в двата дни наистина ще бъде наситено с различни музикални събития.



А как се финансира самият фестивал?



Виктор Янков: Тук е важно да кажем, че това ще бъде един от първите по-големи проекти, които се част от Националния план за възстановяване и устойчивост, проектът на Община Пловдив "Отново заедно". Тук фондация "Пловдив 2019" е бенефициент. Това ни даде възможност в един неособено активен месец, именно януари, не само да припомним откриващата церемония през 2019-а, но и да маркираме и нови локации, нови събития. Да покажем потенциала на Пловдив, че градът може да се забавлява и да ходи на културни събития извън пиковите месеци, в които сме свикнали да го виждаме.



Нещо, което забравихме да кажем е, че и на 17-и, и на 18-и, събота и неделя, пред Природонаучния музей в Дондуковата градина ще има детска програма, която е посветена на кулинарията. Ще бъде с изключително интересни гости, много иновативен характер за включване на децата, защото кухнята и културата вървят ръка за ръка от много години. Те започват от 11.00 до 20.00 часа.



Препоръчвам на вашите слушатели и на вашата публика да следи събитието във Фейсбук, да следи нашия сайт, защото там обявяваме всички тези събития с техните точни локации, часове и програма. Последното събитие е с безплатен вход, всички събития са с безплатен вход, без регистрация. Важно е да подчертаем тези детайли, за да знаят хората кога, къде и как могат да се включат.



Може би към Кирил Велчев е следващият ми въпрос: С включването на тази нова локация - подлез "Археологически", може би хората очакваха вече да видят, даже струва ми се тръпнат от очакване вече да видят, нещо по-различно там. Как вървят нещата по преустройството на подлеза?



Кирил Велчев: Ние сме на този етап, който е свързан с предпроектирането. Очакваме да минат няколко съгласувателни режима. Аз съм го казвал и през миналата година, там е изключителна зона, свързана най-вече с археологията. Така, че трябва много детайлно да се огледа как може това пространство да бъде преустроено и да бъде отворено за култура.



Това явно ще е по-дълъг процес?



Кирил Велчев: Да, този процес застъпи в тази година. Но ето, сами виждате, че във всеки един възможен момент ние имаме амбицията, дори преди различни инфраструктурни преустройства долу, вече да маркираме инициативи и културна програма, която по някакъв начин може да даде друг поглед на съществуването на този подлез оттук нататък. За това и с колегите доста амбициозно ще маркираме програмата долу пред следващия уикенд. Както винаги фондацията се стреми чрез инструментите на културата по някакъв начин да даваме старт на всички процеси, които биха се случили. Най-хубавите неща ще видим през 2026 година там.



Няма как да не ви попитам какво да очакват пловдивчани през тази година от фондацията "Пловдив 2019"? Нека да кажем по-грандиозните събития, които ще се проведат тук.



Кирил Велчев: Ами аз ще използвам възможността да напомня на заинтересованите хора и НПО сектора, и всички наши партньори, с които сме работили, че в момента тече срокът на нашата процедура, свързана с отворените покани. Той изтича на 16-и, другата седмица. Така че призовавам всичките, които ще кандидатстват, да развият своите идеи, за да може да ги видим тук, в Пловдив. Нашата основна цел е и през месец февруари ние да обявим една интересна програма, за която ще има какво да говорим. Надявам се да се реализират всички амбициозни проекти на нашите партньори и наистина да се структурира една богата програма през цялата календарна година.



Но за някои от големите концерти вече се знае, има планирани дати. Имам предвид новият тридневен фестивал на Гребната PHILLGOOD.



Виктор Янков: Аз мисля, че това е новината в национален план. И може би най-мащабното музикално събитие, което се е случвало в България от "Металика" 1999 година. За нас е чест, че това нещо се случва и въобще е в Пловдив, че града развива вече фестивална култура не само на национално ниво, а това е едно събитие, което ще привлече и много международна публика. Ние се шегуваме, че вече през Booking ще разбираме кога са активните моменти в Пловдив. Този феномен на града, който се препълва заради културни събития, е това, което говорим вече повече от 12 години – културата задвижва всички останали икономически градски инструменти, от градоустройство до туристическия секторq до хората от малкия и средния бизнес в града. Какво да кажем за това, че в рамките на 3 дни ще видим Gorillaz, The Cure, Moby и банди, които обикалят големите градове в Европа, като Милано и Прага. Вече на картата е и Пловдив.



Наистина големи банди. Имате ли представа как се движи продажбата на билети и пропуски?



Кирил Велчев: Не, не. Ние не влизаме на оперативно ниво там.



Да, но вълнуват се хората дали ще могат да се сдобият с билети, макар че времето е доста до юли месец, все пак участниците не са случайни.



Виктор Янков: Но и Гребната база е достатъчно голяма.



Да, така е. И пак се връщам на подлез "Археологически". Всички вече си представяме как тази сграда, която загрозява целия терен там, вече е бутната и на нейно място има една красива сцена за събития. Но и това ще доживеем да видим, надявам се!



Виктор Янков: Това е дългогодишна битка - в Пловдив да има все повече открити, свободни сцени за нова култура. Аз много се радвам, че въобще тръгна разговор за подлез "Археологически" и това ще поведе крак и към много други обекти в града.



Дано! Ще очакваме още новини от вас. Благодарим много и до нови срещи!