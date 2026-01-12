ЗАРЕЖДАНЕ...
|12 януари е историческа дата за Пловдив
Двадесет години след като беше домакин на Месеца на културата през 1999 г., градът застана в центъра на Европа с най-престижната културна инициатива на Европейския съюз. Седем години по-късно наследството от Европейска столица на културата утвърждава Пловдив като активна и разпознаваема точка на съвременната европейска културна карта.
Културата като дългосрочен процес
Инициативата показа, че Европейска столица на културата не е еднократно събитие, а дългосрочен процес, който изисква визия, устойчиво планиране и професионално управление. Титлата даде възможност България да започне да мисли за културата не като разход, а като инвестиция с реален социален и икономически ефект.
В периода 2017-2019 г. беше реализирана най-голямата публична инвестиция в култура в България, с общ бюджет над 20 млн. лева. Паралелно с това бяха привлечени значителни средства чрез спонсорства, международни програми и партньорства, което утвърди модела на публично-частно финансиране като работещ и устойчив.
Мащаб и професионализация на културния сектор
През 2019 година в Пловдив се реализираха 700 културни събития, от които 50 с международно участие, с повече от 5000 артисти и 430 подкрепени проекта, избрани чрез отворени и прозрачни процедури. Този мащаб и разнообразие бяха нови за България и доведоха до съществена промяна в управлението и възприятието за културата.
Проучванията показват, че само за две години - 2018 и 2019 в местната икономика на Пловдив са постъпили между 250 и 300 млн. лева, генерирани от близо два милиона посетители, дошли в града специално за културни събития. Заетостта в културния сектор нараства с 16%, а културата се утвърждава като реален икономически фактор.
Квартал "Капана“- живото наследство на ЕСК
Сред най-видимите и разпознаваеми резултати от Европейска столица на културата е квартал "Капана“. Някога подценяван район в самия център на Пловдив, днес той е първият квартал на творческите индустрии в България и едно от най-активните културни пространства в града. Промяната започва именно с културни проекти, артистични намеси и целенасочени публични инвестиции, които превръщат квартала в място за срещи между артисти, малък бизнес и публика.
Днес "Капана“ е естествена сцена за фестивали, концерти, изложби и независими културни инициативи. Той не само привлича хиляди посетители, но и създава нов модел за градско развитие, в който културата е двигател за икономическа активност, социални връзки и градска идентичност. Успехът на квартала показва как културната политика може да променя средата трайно и да дава пример за други градски зони в страната.
Наследството продължава
И след 2019 г. Фондация Пловдив 2019 продължава да подкрепя и развива културния потенциал на града чрез програми като "Наследство“, европейски проекти и образователни инициативи. През последните години в културно съдържание в Пловдив са инвестирани близо 13 млн. лева, а моделът на финансиране остава сред най-устойчивите в страната.
Създаването на градския бранд "City of Plovdiv - Пловдив си ти“ е още една стъпка към утвърждаване на културата като споделена идентичност - нещо, което се изгражда заедно с хората и за хората.
Хората - най-важният двигател
Седем години по-късно Пловдив продължава да "държи“ титлата Европейска столица на културата неформално, а чрез реални и устойчиви промени - във финансирането, управлението и отношението към културата. В центъра на този процес стоят хората: артисти, културни организации, публики, доброволци и млади професионалисти. Пловдив е жива среда. А хората са най-важният двигател.
И точно затова тази година градът отново се събира за фестивала "Пловдив си ти“ - по повод 7 години от Европейска столица на културата. Три дни, в които градът ще се превърне във вълнуващо преживяване.
Не пропускай да бъдеш тук на 16, 17 и 18 януари.
Защото Пловдив си ти.
