Катастрофа край Пловдив, движението е затруднено

Движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-64 Граф Игнатиево - Черноземен. Причината е възникнало ПТП, съобщават от АПИ.



Трафикът се регулира от пътна полиция.



Към момента все още няма официална информация за сблъсъка и за това дали има ранени и пострадали участници.