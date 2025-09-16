Каталог ще разказва за българското участие във Венецианското биенале - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Градска художествена галерия – Пловдив кани на представянето на каталога на изложбата "Acqa Alta. История на българските национални участия във Венецианското биенале 1910 – 2024". Представянето ще се състои на 16 септември - днес, от 18.00 часа, в постоянната експозиция на галерията в Стария град, на ул. "Съборна" 14 А.



Каталогът е продължение на изследване на куратора Светлана Куюмджиева с близо 200 репродукции и документални изображения. Той включва както произведенията, които вече бяха показани в изложба, така и творби, които са били част от българските павилиони през годините, но се намират в постоянни експозиции на музеи и галерии в страната.



Повече за този уникален каталог, както и за цялото изследване за участията на България във Венецианското бианале от 1910 до 2024 година, ще ни разкаже самата Светлана Куюмджиева.



Днес ще чуете и един отговор, който отдавна чакаме от Министерството на културата - докъде стигна ремонтът на Канцертна зала в Пловдив, която се очаква да бъде новият дом на Операта. Министър Мариан Бачев беше в Пловдив, за откриването на учебната година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства. Там именно той разказа за проблемите, които касаят ремонта на Концертна зала.