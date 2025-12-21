© Фейсбук За нагла кражба в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Посегателството е станал в събота сутринта (20 декември) в централната част на града- в магазин, намиращ се на ул."Белград"



На кадрите се вижда как мъж след кратко обикаляне си позволява най-нагло и без притеснения да вземе предмет от цветарски магазин. От коментарите под видеото става ясно, че си е "харесал" коледна играчка.



Едва ли една играчка струва колкото човешкото достойнство, но кои сме ние да съдим.



