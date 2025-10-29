Калин Калинов: Оставам в Пловдив

© Plovdiv24.bg "Оттеглям се по лични причини, които не желая да коментирам. Оставам в Пловдив и винаги съм готов да предложа моя опит, стига властимащите да ме потърсят.". Това коментира за Plovdiv24.bg д-р Калин Калинов, който подаде оставка като временно управляващ пловдивската общинска МБАЛ "Св. Мина".



За близо една година, откакто оглави лечебното заведение, д-р Калинов и екипът му са успели да намалят наполовина задълженията. По думите му, всички отделения работят много добре, надлимитно. Изключение прави АГО "Весела", където продължава кадровия проблем и няма лекари заради старата база. Заедно с оставката си Калинов е приложил и разработения от него оздравителен план.



Калин Калинов работи в общинското здравеопазване 34 години, 20 от които в направление здравен мениджмънт.



Нов временен управител на МБАЛ "Св. Мина" ще бъде избран на сесията на ОбС - Пловдив на 5 ноември.