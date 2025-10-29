ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калин Калинов: Оставам в Пловдив
За близо една година, откакто оглави лечебното заведение, д-р Калинов и екипът му са успели да намалят наполовина задълженията. По думите му, всички отделения работят много добре, надлимитно. Изключение прави АГО "Весела", където продължава кадровия проблем и няма лекари заради старата база. Заедно с оставката си Калинов е приложил и разработения от него оздравителен план.
Калин Калинов работи в общинското здравеопазване 34 години, 20 от които в направление здравен мениджмънт.
Нов временен управител на МБАЛ "Св. Мина" ще бъде избран на сесията на ОбС - Пловдив на 5 ноември.
