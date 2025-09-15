Какво ново на Небет тепе - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Plovdiv24.bg Небет тепе - едно от тепетата на Пловдив, запазили се до наши дни, около което е построен града е на вниманието ни днес.



Археологическият комплекс "Небет тепе“ е паметник на културата от национално значение. Днес вече археологическият комплекс е реставриран и социализиран и отворен за посетители. С него археологическите атракции на най-стария жив град в Европа се умножиха.



За новостите около комплекса Небет тепе и състоянието му днес ще си говорим с директора на Регионалния археологически музей в Пловдив доц.д-р Костадин Кисьов, който е стопанин на обекта.



Ще чуем още и кмета на район “Централен“ Георги Стаменов, който пък ще ни информира докъде стигнаха укрепителните работи по част от подпорната стена в източната част на Небет тепе, която се срути от дъждовете, дни след откриването на обекта.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.



Предаването се излъчва със съдействието на община Пловдив.