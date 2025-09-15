ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Какво ново на Небет тепе - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Археологическият комплекс "Небет тепе“ е паметник на културата от национално значение. Днес вече археологическият комплекс е реставриран и социализиран и отворен за посетители. С него археологическите атракции на най-стария жив град в Европа се умножиха.
За новостите около комплекса Небет тепе и състоянието му днес ще си говорим с директора на Регионалния археологически музей в Пловдив доц.д-р Костадин Кисьов, който е стопанин на обекта.
Ще чуем още и кмета на район “Централен“ Георги Стаменов, който пък ще ни информира докъде стигнаха укрепителните работи по част от подпорната стена в източната част на Небет тепе, която се срути от дъждовете, дни след откриването на обекта.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
Предаването се излъчва със съдействието на община Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 399
|предишна страница [ 1/67 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Масови арести в Пловдив
12:23 / 15.09.2025
Кметът: Младите математици имат нужда от свой дом
13:00 / 15.09.2025
Министър: Всичко е затлачено през годините, има и интереси, които...
11:55 / 15.09.2025
Дани Каназирева не е единствената: Всички нови съдии получават пл...
10:57 / 15.09.2025
Внесоха официално питане до кмета на Пловдив
10:53 / 15.09.2025
Откриха обновената гимназия "Пейо Кр. Яворов"
10:58 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS