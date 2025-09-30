ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво може да откриете в Дигиталния център на НБ "Иван Вазов" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Днес ще поговорим за Дигиталния център на Народна библиотека "Иван Вазов", заедно с директора на библиотеката Димитър Минев. Ще го попитаме за нови заглавия в дигиталиня каталог и още любопитни неща.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
