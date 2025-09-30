Какво може да откриете в Дигиталния център на НБ "Иван Вазов" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Народна библиотека "Иван Вазов" е второто депозитно хранилище в България. В Дигиталния център се поддържат и развиват 9 отделни колекции, като в тях са включени най-интересните и ценни притежания на библиотеката. Центърът следва най-добрите световни практики за дългосрочно съхранение и представяне в онлайн среда на обекти от културното наследство. Също така осъществява връзки с други библиотеки и институти за изграждане на мрежа за представяне и съхранение на културни ценности с национална значимост.



Днес ще поговорим за Дигиталния център на Народна библиотека "Иван Вазов", заедно с директора на библиотеката Димитър Минев. Ще го попитаме за нови заглавия в дигиталиня каталог и още любопитни неща.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.