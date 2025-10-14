ЗАРЕЖДАНЕ...
|КМД закъса за шофьори, дава 2570 бруто
Кандидатите трябва да са с "чиста" шофьорска книжка, да имат правоспособност категория С, да притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари. При наемане трябва да представят удостоверение за психологическа годност.
Наетите трябва да спазват правилата за общата безопасност на труда и дисциплина за работа, а при изпълнение на служебните си задължения да проявяват отговорност, дисциплинираност и коректност.
Фирмата предлага трудов договор; работа на пълно работно време; работна ангажираност в дългосрочен план; коректно отношение и редовно заплащане. Автопаркът (гаражът) се намира на ул. "Братя Бъкстон" 155 (бившето УСМ) в "Кючук Париж".
