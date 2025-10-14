ИЗПРАТИ НОВИНА
КМД закъса за шофьори, дава 2570 бруто
Автор: Диана Бикова 14:02
©
Комуналната фирма КМД ЕООД, която чисти пет от шестте района в Пловдив, пусна обява, че търси шофьор на сметовоз във връзка с разширяване на дейността си. Компанията предлага заплата в размер на 2570 лева бруто и платен отпуск 20 дни. Работното време е от от 04:00 до 12:00 ч., като се работи четири дни и после се почива два дни, предава Plovdiv24.bg.

Кандидатите трябва да са с "чиста" шофьорска книжка, да имат правоспособност категория С, да притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари. При наемане трябва да представят удостоверение за психологическа годност.

Наетите трябва да спазват правилата за общата безопасност на труда и дисциплина за работа, а при изпълнение на служебните си задължения да проявяват отговорност, дисциплинираност и коректност. 

Фирмата предлага трудов договор; работа на пълно работно време; работна ангажираност в дългосрочен план; коректно отношение и редовно заплащане. Автопаркът (гаражът) се намира на ул. "Братя Бъкстон" 155 (бившето УСМ) в "Кючук Париж".


