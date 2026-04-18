Тежък пътен инцидент е станал току-що на една от най-натоварените пътни артерии в Пловдив – Коматевско шосе. Лек автомобил е блъснал пешеходец, докато той е пресичал на обозначена за целта пешеходна пътека.

Катастрофа на зебрата

За инцидента стана ясно от пост в социалните мрежи, където очевидци съобщават за бруталния сблъсък. На място се очаква да пристигнат екипи на "Спешна помощ“ и полицията. Към момента състоянието на пострадалия пешеходец не е известно официално, информира Plovdiv24.bg

Трафик обстановка

Вследствие на произшествието в района се е образувало сериозно задръстване. Платното е блокирано от десетки автомобили, а движението е изключително бавно.