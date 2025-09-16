Известна актриса: В Пловдив няма нищо

© Фейсбук Актрисата Радина Думанян, която е родом от Пловдив, продължава да изразява своята критиката към града и безвремието, което го е налегнало.



Преди броени дни тя сподели острия си коментар за занемаряването на града и мръсотията по улиците и детските площадки.



Този път тя хвали колегите си от Куклен театър Пловдив и междувременно споделя, че в града няма инициативи и места, където човек може да заведе детето си.



Публикуваме мнението й без редакторска намеса:



"Тези хора в Кукления са страхотни. Мен обаче ме мъчи нещо. Изненадана съм, че за представленията там не са изкупени билетите 3 седмици по-рано. Защото Кукленият в Пловдив е само един и е почти единственото място, на което можеш да водиш детето си.



В Пловдив няма Музейко (има само природонаучен музей), няма работилнички, няма инициативи, няма детски центрове, няма спортни зали за най-малките, няма нищо. Или може би има едно-две места, за които просто не знам. Тогава, питам се, защо родителите нямат потребност да водят децата поне на театър".