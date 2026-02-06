Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива

© По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив е осъден мъж, на 46 г. Той е признат за виновен по две обвинения. Първото е за това, че при условията на опасен рецидив, се съвкупил с лице от женски пол - своя низходяща сродница – 20-годишната му дъщеря, като е принудил към това със сила – престъпление по Наказателния кодекс.



Подсъдимият е признат за виновен и за това, че на 10.04.2024 г., в Пловдив, в условията на домашно насилие, принудил същата 20-годишна жена да извърши нещо противно на волята й като употребил заплашване - престъпление по Наказателния кодекс.



Районен съд-Пловдив е осъдил 46-годишния мъж на максималното наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим на изтърпяване.



Осъденият е баща на пострадалата жена. Той не живеел с дъщеря си, а имал друго семейство. На 10 април 2024 г., вечерта, я поканил да се разходят край брега на река Марица в Пловдив. Там използвал сила – нанесъл й удари по тялото, след което я изнасилил. След това заплашил пострадалата да не съобщава за случилото се, защото ще я убие.



Присъдата на Районен съд-Пловдив подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.