|Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива
Подсъдимият е признат за виновен и за това, че на 10.04.2024 г., в Пловдив, в условията на домашно насилие, принудил същата 20-годишна жена да извърши нещо противно на волята й като употребил заплашване - престъпление по Наказателния кодекс.
Районен съд-Пловдив е осъдил 46-годишния мъж на максималното наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим на изтърпяване.
Осъденият е баща на пострадалата жена. Той не живеел с дъщеря си, а имал друго семейство. На 10 април 2024 г., вечерта, я поканил да се разходят край брега на река Марица в Пловдив. Там използвал сила – нанесъл й удари по тялото, след което я изнасилил. След това заплашил пострадалата да не съобщава за случилото се, защото ще я убие.
Присъдата на Районен съд-Пловдив подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.
Aнонимен
преди 25 мин.
0
