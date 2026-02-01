© Plovdiv24.bg виж галерията Изключително красива гледка могат да видят пловдивчани тази вечер, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Небето в района на стадион "Христо Ботев" се оцвети в лилаво. Причината не е необикновено природно явление, а облачното време, снеговалежът и най-вече така нареченото изкуствено слънце, за което сме писали неведнъж.



Системата за изкуствено слънце за тревата на спортното съоръжение бе закупена през месец ноември 2024-та година. С такива системи разполагат почти всички покрити европейски стадиони, какъвто е и "жълто-черният" дом.



С поставянето на изкуственото слънце значително се подобри състоянието на тревното покритие на "Колежа". Когато вечер придобивката работи, небето над нея също се оцветява със съответния цвят, особено при облачно време.