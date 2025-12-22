ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изследовател: Символите в Епископската базилика в Пловдив влияят на подсъзнателно ниво на посетителите
Базиликата, известна още като Голямата базилика, е едно от най-значимите раннохристиянски съоръжения по българските земи. Според Балаян обаче нейното значение не се изчерпва само с историческата и археологическата ѝ стойност. По думите ѝ, пространството е изградено по начин, който въздейства на дълбоки психични нива и създава усещане за спокойствие, хармония и сигурност.
"Пътят, който човек изминава в базиликата, е път, който на подсъзнателно ниво премахва тревожност, страх и вътрешно безпокойство“, обясни изследователят. Тя подчерта, че това въздействие не е случайно, а резултат от целенасочено използване на символи, геометрия и ритъм в архитектурата и мозайките.
Моника Балаян обърна внимание и на идеята, че човек функционира на два различни "езика“. "Единият език е този на съзнанието – рационалният, логичният. Вторият език е много по-древен, наследен още от първобитните хора. Това е езикът на подсъзнанието“, посочи тя. Според нея подсъзнанието представлява огромно хранилище не само на личния, но и на колективния, историческия опит на човечеството.
Именно чрез този древен език символите в Голямата базилика "говорят“ на посетителите – без думи, но с ясно усещане за ред, смисъл и принадлежност. Това обяснява защо много хора изпитват вътрешно успокоение и дори емоционално пречистване, когато се намират в пространството на храма.
В рамките на предаването Моника Балаян сподели и лична новина – нейното име предстои да бъде включено в представителното американско издание "Who Is Who“. Книгата, която се съхранява във Вашингтонската библиотека, събира личности с принос в различни области на науката, културата и общественото развитие.
"Ще можем да кажем, че българка и арменка – защото аз не разделям моите две родини – ще бъде представена във Вашингтонската библиотека в книгата Who Is Who“, заяви Балаян.
Нейното изследване върху символиката и подсъзнателното въздействие на културно-историческите паметници допринася за по-дълбокото разбиране на това как древните пространства продължават да влияят на съвременния човек – не само чрез историята си, но и чрез невидимите послания, които носят.
