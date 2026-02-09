ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изложба в район "Централен" на детски рисунки
На откриванетo ще присъстват кметът на район "Централен“, представители на детската градина и сдружение "Ангели на пътя“, както и част от децата, участвали в конкурса.
В конкурса се включиха общо 240 деца от различни детски градини от цялата страна, които до средата на декември 2025 г. изпратиха своите творби на тема "Толкова много мечти очакват своите мечтатели“. Жури в състав: художниците Мая Маринова, Юлиана Владова, Велизар Димчев и Георги Узунов, педагозите Соня Генева-Манчева и Таня Николова, както и представители на сдружение "Ангели на пътя“, подбра 12 рисунки.
Избраните творби бяха включени в специален календар за 2026 година. Всяка от тях носи послание за мечти, вдъхновение и отговорност, напомняйки, че опазването на живота и безопасността на децата е обща грижа.
