Излезе официалната статистика за заплатите в Пловдив

© По данни на НСИ средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за април 2025 г. е 2 219 лв., за май - 2 206 лв. и за юни - 2 167 лева. През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първо тримесечие на 2025 г. с 6.9%, като достига 2 197 лева.



По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив през второ тримесечие на 2025 г. средната работна заплата нараства във всички икономически дейности спрямо първо тримесечие на 2025 година. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Образование“ - с 23.1%, "Държавно управление“ - със 17.3% и "Операции с недвижими имоти“ - с 10.5%.



През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.4% спрямо второто тримесечие на 2024 г., като най-голямо е увеличението в "Операции с недвижими имоти“ - с 33.6%, "Добивна промишленост“ - с 29.6% и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 25.7%.



Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2025 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 531 лв., "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 227 лв. и "Образование“ - 3 043 лева.



Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 305 лв., "Други дейности“ - 1 411 лева и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 471 лева.



Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив през второто тримесечие на 2025 г. в обществения сектор се увеличава с 14.4%, а в частния сектор - с 10.0%.



По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. Пловдивска област заема пето място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 3 489 лв., а с най-ниска е област Кюстендил - 1 779 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 572 лв. - с 375 лв. по-висока от тази за област Пловдив.