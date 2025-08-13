ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Излезе официалната статистика за заплатите в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:18Коментари (0)1471
©
По данни на НСИ средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за април 2025 г. е 2 219 лв., за май - 2 206 лв. и за юни - 2 167 лева. През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първо тримесечие на 2025 г. с 6.9%, като достига 2 197 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив през второ тримесечие на 2025 г. средната работна заплата нараства във всички икономически дейности спрямо първо тримесечие на 2025 година. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Образование“ - с 23.1%, "Държавно управление“ - със 17.3% и "Операции с недвижими имоти“ - с 10.5%.

През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.4% спрямо второто тримесечие на 2024 г., като най-голямо е увеличението в "Операции с недвижими имоти“ - с 33.6%, "Добивна промишленост“ - с 29.6% и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 25.7%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2025 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 531 лв., "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 227 лв. и "Образование“ - 3 043 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 305 лв., "Други дейности“ - 1 411 лева и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 471 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив през второто тримесечие на 2025 г. в обществения сектор се увеличава с 14.4%, а в частния сектор - с 10.0%.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. Пловдивска област заема пето място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 3 489 лв., а с най-ниска е област Кюстендил - 1 779 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 572 лв. - с 375 лв. по-висока от тази за област Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 563
21.07.2025 Мощна компания от Пловдив е с нов немски собственик
08.07.2025 19.9% от населението на Пловдив и областта живее под прага на бедността
19.06.2025 Показаха отвътре най-новия завод в Пловдив
19.06.2025 Президентът от Пловдив: Българската икономика да следва модела на
чешката
19.06.2025 Откриха нов завод за 100 милиона на улица "Владая" в Пловдив
16.06.2025 Liebherr разширява производството на климатични системи за влакове и камиони до Пловдив
предишна страница [ 1/94 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ромски фамилии от Пловдивско под специално наблюдение в борбата с...
08:50 / 13.08.2025
Къде е полицията?
08:35 / 13.08.2025
Временна организация на движение по бул."Васил Априлов" от днес
06:40 / 13.08.2025
Възмутителна кражба от детска количка в Пловдив, крадецът обикаля...
22:20 / 12.08.2025
Д-р Даниел Ставрев: 13 бебета, заченати чрез инвитро, се родиха п...
19:46 / 12.08.2025
Ново предупреждение за Пловдив
17:44 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Икономическа зона "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: