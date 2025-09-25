ИЗПРАТИ НОВИНА
"Изкуство без граници и възраст" завладява "Лаута", слушайте предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 09:08
©
Фестивалът "Изкуство без граници и възраст" ще събере за поредна година на едно място музика, танци и усмивки. Събитието е кулминацията на третото издание на проекта "60+“, а специалните гости тази година са дует "Шик“.

Проектът "60+“ се реализира от Националното сдружение за единство и партньорство, с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година

За тазгодишния фестивал ще говорим с Ели Шопова, ръководител на проекта и организатор на фестивала.

И още:

На 27 септември се отбелязва Световният ден на туризма. Съветът по туризъм – Пловдив  е подготвил специална програма за своите членове на 26 септември (петък) 2025 г. Каква точно е програмата ще ни каже Любозар Фратев, председател на Съвета.

За тези и още събития в Пловдив слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив" днес.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz.

Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


