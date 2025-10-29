ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изключително нисък е интересът на пловдивчани към ваксината срещу Covid-19
Едва 1200 души от близо 380-хилядното население на Пловдив са се имунизирали за един месец - от началото на кампанията за новия сезон на 23 септември досега. 600 от ваксините са поставени от личните лекари на лицата, останалите са го направили в специализирания кабинет в РЗИ, съобщи за медията ни директорът на здравната инспекция д-р Аргир Аргиров.
Ако личните лекари не разполагат с ваксина, гражданите могат да отидат в РЗИ, ул. "Перущица" №1. Имунизацията се извършва кабинет 19, ет. 2. Работното време от понеделник до петък е от 9:00 часа до 16:00 часа.
Ваксината за covid-19 e безплатна, припомни д-р Аргиров.
