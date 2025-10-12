ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изграждат три нови улици и ремонтират други в най-младия район на Пловдив
Изработването на техническия проект и съответно авторския надзор е за три конкретни обекта, обособени в три позиции:
- Реконструкция на ул. "Георги Тодоров“ – от ул. "Съединение“ до ул. "Спас Зафиров“
- Изграждане и реконструкция на част от улица "Лаута“ от ул. "Проф. инж. Цветан Лазаров“ до ул. "Инж. Константин Стоянов“
- Изграждане на нова улична мрежа със свързваща инфраструктура покрай ул. “Княз Борис I" и бул. “Съединение"
Техническите проекти трябва да съдържат инвестиционните такива, да предвидят влагане на материали. Авторският надзор трябва да съблюдава процесите на извършване на строителните дейности на всеки един етап.
Възложител на поръчката е заместник-кметът на район “Тракия" - Ивайло Дуков.
За онагледяване на въпросната улична мрежа разгледайте галерията към статията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Хванаха в нарушение служител на заведение за бургери в Пловдив
21:33 / 11.10.2025
Ето ги новите млади лекари на Пловдив
17:06 / 11.10.2025
ПУ "Паисий Хилендарски" попадна в престижна класация
17:00 / 11.10.2025
Сигнал: Не удържаха на инвестиционния ураган
15:42 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са ...
13:26 / 11.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS