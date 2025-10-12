ИЗПРАТИ НОВИНА
Изграждат три нови улици и ремонтират други в най-младия район на Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 07:41
Доизграждането  на общо три нови улици и ремонт на съществуващи подготвя администрацията на район “Тракия", информира Plovdiv24.bg. Обществената поръчка за 111 200 лева вече е пусната, а крайният срок за подаване на заявления за участие от страна на строителните фирми е 10 ноември.

Изработването на техническия проект и съответно авторския надзор е за три конкретни обекта, обособени в три позиции:

- Реконструкция на ул. "Георги Тодоров“ – от ул. "Съединение“ до ул. "Спас Зафиров“

- Изграждане и реконструкция на част от улица "Лаута“ от ул. "Проф. инж. Цветан Лазаров“ до ул. "Инж. Константин Стоянов“

- Изграждане на нова улична мрежа със свързваща инфраструктура покрай ул. “Княз Борис I" и бул. “Съединение"

Техническите проекти трябва да съдържат инвестиционните такива, да предвидят влагане на материали. Авторският надзор трябва да съблюдава процесите на извършване на строителните дейности на всеки един етап.

Възложител на поръчката е заместник-кметът на район “Тракия" - Ивайло Дуков.

