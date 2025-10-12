© виж галерията Доизграждането на общо три нови улици и ремонт на съществуващи подготвя администрацията на район “Тракия", информира Plovdiv24.bg. Обществената поръчка за 111 200 лева вече е пусната, а крайният срок за подаване на заявления за участие от страна на строителните фирми е 10 ноември.



Изработването на техническия проект и съответно авторския надзор е за три конкретни обекта, обособени в три позиции:



- Реконструкция на ул. "Георги Тодоров“ – от ул. "Съединение“ до ул. "Спас Зафиров“



- Изграждане и реконструкция на част от улица "Лаута“ от ул. "Проф. инж. Цветан Лазаров“ до ул. "Инж. Константин Стоянов“



- Изграждане на нова улична мрежа със свързваща инфраструктура покрай ул. “Княз Борис I" и бул. “Съединение"



Техническите проекти трябва да съдържат инвестиционните такива, да предвидят влагане на материали. Авторският надзор трябва да съблюдава процесите на извършване на строителните дейности на всеки един етап.



Възложител на поръчката е заместник-кметът на район “Тракия" - Ивайло Дуков.



За онагледяване на въпросната улична мрежа разгледайте галерията към статията.