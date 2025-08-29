ИЗПРАТИ НОВИНА
Изгарянето на животни в Пловдив е преустановено, мерките за биосигурност остават
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:43
©
виж галерията
Епизоотичната обстановка в Пловдивска област остава динамична заради шарката по дребните преживни животни и отделни огнища на птичи грип. Това стана ясно по време на заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе под председателството на заместник областния управител Нурджан Караджова.

"През изминалата седмица са установени три огнища на инфлуенца А (грип) и всички те са на територията на община Раковски по сигнали от страна на собствениците. Трите огнища вече са приключени“, заяви директорът на ОДБХ-Пловдив д-р Чавдар Чавдаров по време на заседанието.

По думите му с цел недопускане на разпространението на болестта се осъществява епизоотично проучване, следи се за движенията на домашни птици, продукти и фуражи. Основните мерки за ограничаване на заболяването включват отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват.

Стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства. Стопаните, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването инфлуенца по птиците, имат право на компенсация по законоустановения ред.

Със своя заповед от 26 август БАБХ удължи мерките за превенция и контрол на шарката по дребните преживни животни.

"Целта е да се гарантира устойчивост на процеса по намаляване броя на огнищата“, обясни д-р Чавдаров.

Ветеринарните власти продължават да следят обстановката и призовават всички животновъди да спазват стриктно въведените мерки за биосигурност. При съмнение за заболяване или повишена смъртност незабавно да информират ветеринарните лекари.

Към този момент констатираните огнища на шарка в област Пловдив са 119, засегнати са около 11 800 дребни преживни животни.

Областният управител ще изпрати писмо до всички кметове на общини, в което се настоява за свикване на заседания на Общинските епизоотични комисии. На тях трябва да бъдат набелязани превантивни мерки за неразпространението на инфлуенцата по птиците и превенция на шарката при овцете и козите, съобщи заместник областният управител.

По време на заседанието стана ясно също, че на територията на община Пловдив през последните дни е преустановено изгарянето на дребни преживни животни, за което настояваше кметът Костадин Димитров. Площадката на бившия екарисаж е почистена и дезинфекцирана.


