ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изгарянето на животни в Пловдив е преустановено, мерките за биосигурност остават
"През изминалата седмица са установени три огнища на инфлуенца А (грип) и всички те са на територията на община Раковски по сигнали от страна на собствениците. Трите огнища вече са приключени“, заяви директорът на ОДБХ-Пловдив д-р Чавдар Чавдаров по време на заседанието.
По думите му с цел недопускане на разпространението на болестта се осъществява епизоотично проучване, следи се за движенията на домашни птици, продукти и фуражи. Основните мерки за ограничаване на заболяването включват отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват.
Стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства. Стопаните, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването инфлуенца по птиците, имат право на компенсация по законоустановения ред.
Със своя заповед от 26 август БАБХ удължи мерките за превенция и контрол на шарката по дребните преживни животни.
"Целта е да се гарантира устойчивост на процеса по намаляване броя на огнищата“, обясни д-р Чавдаров.
Ветеринарните власти продължават да следят обстановката и призовават всички животновъди да спазват стриктно въведените мерки за биосигурност. При съмнение за заболяване или повишена смъртност незабавно да информират ветеринарните лекари.
Към този момент констатираните огнища на шарка в област Пловдив са 119, засегнати са около 11 800 дребни преживни животни.
Областният управител ще изпрати писмо до всички кметове на общини, в което се настоява за свикване на заседания на Общинските епизоотични комисии. На тях трябва да бъдат набелязани превантивни мерки за неразпространението на инфлуенцата по птиците и превенция на шарката при овцете и козите, съобщи заместник областният управител.
По време на заседанието стана ясно също, че на територията на община Пловдив през последните дни е преустановено изгарянето на дребни преживни животни, за което настояваше кметът Костадин Димитров. Площадката на бившия екарисаж е почистена и дезинфекцирана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Обновиха пътната маркировка на места в "Северен"
08:39 / 29.08.2025
Труп на млада жена е открит в Пловдив
21:49 / 28.08.2025
Жалко! Селяндурският манталитет постепенно превзема Пловдив!
21:27 / 28.08.2025
Кметът на Пловдив: Възхитително, честно!
20:37 / 28.08.2025
Голям резил за дама на оживен булевард в Пловдив в 18:30 часа, пр...
19:06 / 28.08.2025
Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават ...
15:47 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS