|Близо 20 000 овце и кози са унищожени от началото на годината
"Съответно стопаните са компенсирани за това, но по-страшното е загубата на генофонд. Това е най-страшното“, каза Янислав Янчев, зам.-министър на земеделието.
"Най-застрашени са две български породи – Бяла Маришка и Вакла Маришка овца. Това са двете породи, които понесоха тежкият удар от заболяването“, допълни пред bTV Георги Йорданов, директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) в Сливен.
Заради усложнената епизоотична обстановка тази година в отбелязването на Деня на българския производител, който се провежда край сливенското село Мечкарево, няма нито един овцевъд.
