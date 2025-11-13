Интересно предложение за два свободни общински терена в сърцето на Пловдив

© Общинските съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България“ в Пловдив Веселина Александрова и Добромира Костова, заедно с Чило Попов – силно ангажиран със защитата на Хуманитарната гимназия, внесоха проект за решение в Общинския съвет, с който настояват два свободни общински терена в съседство с Хуманитарната гимназия да бъдат предвидени за образователни нужди, вместо за изграждане на паркинг.



По думите им, с това предложение се дава възможност да се избегне разрушаването на съществуващите спортни площадки във вътрешния двор на гимназията, които общината възнамерява да премахне, за да построи нова сграда за основно училище "Княз Александър I“.



"Има и място, и начин да се осигури пространство както за двете училища, така и за спорт и отдих на над 2000 ученици“, посочват вносителите. Според тях, решението трябва да се вземе незабавно, преди да започне строителство върху игрищата и преди терените в съседство да бъдат окончателно пренасочени за други цели.



Предложението е изготвено с участието на гл. ас. арх. Антонина Илиева от катедра "Обществени сгради“ към УАСГ – София, която е разработила експертен анализ в съответствие с действащите нормативи. Според него, трите съседни терена – настоящият двор на гимназията, бившата сграда на ТЕЛК и теренът на някогашното турско училище – могат да бъдат обединени в общ учебен кампус.



В него:



на мястото на ТЕЛК ще бъде изграден нов корпус за ОУ "Княз Александър I“, свързан с топла пешеходна връзка над ул. "4-ти януари“;



в сградата на бившето турско училище ще се обособят административни помещения при съхраняване на архитектурната ѝ стойност;



дворът и спортните площадки на гимназията ще бъдат запазени и обновени.



Според вносителите, предложението позволява обучение в едносменен режим, съхранява културна ценност от национално значение и гарантира пълноценна среда за учениците. Те апелират Общинският съвет да вземе отговорно решение в защита на образованието и бъдещето на Пловдив.