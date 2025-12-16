ИЗПРАТИ НОВИНА
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
Автор: Силвия Станева 22:45Коментари (0)495
© Фейсбук
Атрактивна и необичайна гледка по улиците в Пловдив внася коледно настроение и радва хората. Автомобил, украсен с многобройни светещи лампички, привлича вниманието на шофьори и минувачи. За необичайната гледка научаваме от публикация в популярна пловдивска група в социалната мрежа.

От коментарите разбираме, че хората искрено се забавляват на атрактивната идея на собственика на колата


