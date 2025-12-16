Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив

© Фейсбук Атрактивна и необичайна гледка по улиците в Пловдив внася коледно настроение и радва хората. Автомобил, украсен с многобройни светещи лампички, привлича вниманието на шофьори и минувачи. За необичайната гледка научаваме от публикация в популярна пловдивска група в социалната мрежа.



От коментарите разбираме, че хората искрено се забавляват на атрактивната идея на собственика на колата