Инспекцията по труда в Пловдив се е самосезирала по случая с починалия работник на строителен обект в район "Източен". Сигналът за инцидента е постъпил снощи на спешния телефон 112, но Инспекцията по труда не е била уведомена.

Затова тази сутрин директорът инж. Атанас Чернаев е разпоредил проверка и е изпратил инспектор на място, научи Plovdiv24.bg.

Според първоначалната информация, във вторник в 19 ч. е подаден сигнал, че на работник на строителен обект му прилошало. Половин час по-късно пристигналите на място пожарникари са свалили човека на земята, но около 20 ч. починал.

Възможно е внезапно възникнал здравословен проблем да е причина за смъртта на човека. Очаква се по-късно да има яснота по случая.