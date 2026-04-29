Работник е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. "Източен" в Пловдив, съобщиха от Пожарната служба в Пловдив. По предварителни данни алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите.
Инцидентът е станал снощи около 19:30 часа на ул. "Славянска". На място са пристигнали два пожарни автомобила и линейка. Информацията беше потвърдена за Plovdiv24.bg от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Пловдив.
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 4 мин.
Те мерките за безопасност са задължителни ама айде сега да имаме каска да имаме осигурително въже кой ги спазва.
