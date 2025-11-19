© Plovdiv24.bg виж галерията Инцидент е станал преди малко на едно от най-натоварените места в Пловдив, съобщи читателка на Plovdiv24.bg.



Произшествието е регистрирано на кръстовището между булевардите "Източен" и "Христо Ботев".



На място има представители на полицията в града под тепетата, лек автомобил и мотор. Към момента все още няма официална информация какво точно се е случило.



