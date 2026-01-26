ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Инцидент с пешеходец в центъра на Пловдив
На място е изпратена една патрулка, а движението в района бе затруднено. Към момента няма официална информация какво е състоянието на човека.
В лентата, която е предназначена за ляв завой, е и автомобилът, който е ударил пострадалия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Голям пожар обхвана 5 постройки в Пловдив, пострада мъж
09:47 / 26.01.2026
Обичан "татко" стана пловдивчанин
10:05 / 26.01.2026
В Пловдив решават за грипна епидемия
08:50 / 26.01.2026
Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух
08:43 / 26.01.2026
Природонаучният музей в Пловдив затваря
08:00 / 26.01.2026
Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благо...
19:40 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS