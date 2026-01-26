© За инцидент с пострадал пешеходец научи Plovdiv24.bg. Той е дсатнал преди повече от час в кръстовището между улиците "Капитан Райчо" и "Петко Д. Петков" в центъра на Пловдив.



На място е изпратена една патрулка, а движението в района бе затруднено. Към момента няма официална информация какво е състоянието на човека.



В лентата, която е предназначена за ляв завой, е и автомобилът, който е ударил пострадалия.



