Инцидент с пешеходец в центъра на Пловдив
Автор: Георги Кирилов 11:54Коментари (0)1008
За инцидент с пострадал пешеходец научи Plovdiv24.bg. Той е дсатнал преди повече от час в кръстовището между улиците "Капитан Райчо" и "Петко Д. Петков" в центъра на Пловдив.

На място е изпратена една патрулка, а движението в района бе затруднено. Към момента няма официална информация какво е състоянието на човека.

В лентата, която е предназначена за ляв завой, е и автомобилът, който е ударил пострадалия.








