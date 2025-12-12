© Plovdiv24.bg Тази сутрин шофьор на ОП "Чистота“ по невнимание е блъснал един от стълбовете на коледната украса в центъра на Пловдив, в резултат на което е компрометирана първата арка от конструкцията.



Тя е обезопасена и ще бъде демонтирана в рамките на деня. На място ще пристигнат екипи от специалисти, които ще извършат настройки и ще осигурят нормалното функциониране на останалата част от празничната украса.



В най-кратки срокове светлините отново ще носят радост и настроение на пловдивчани и гостите на града.



Шофьорът е дал показания в 4-то РУ на МВР и ще понесе дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.



