ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Инцидент с коледната украса в центъра на Пловдив
Тя е обезопасена и ще бъде демонтирана в рамките на деня. На място ще пристигнат екипи от специалисти, които ще извършат настройки и ще осигурят нормалното функциониране на останалата част от празничната украса.
В най-кратки срокове светлините отново ще носят радост и настроение на пловдивчани и гостите на града.
Шофьорът е дал показания в 4-то РУ на МВР и ще понесе дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 86
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка: Обществените площи пред къщите не са кучешка тоалет...
09:28 / 12.12.2025
Днешният празник обединява всички еснафи в Пловдив
08:28 / 12.12.2025
Пловдивчани излизат на протест днес
08:17 / 12.12.2025
"Евакуират" НАП в Пловдив
06:55 / 12.12.2025
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които ...
06:05 / 12.12.2025
Тържествен коледен концерт с благотворителна цел ще изнесе дамски...
22:45 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS