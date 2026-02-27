Сподели close
Общинските съветници от групата на "БСП за България“ в Общински съвет – Пловдив – арх. Костадин Палазов, инж. Калин Милчев и Минка Сърнешка внесоха официално питане до кмета на общината относно контрола върху озеленяването при новото строителство в града.

В последните месеци Пловдив е свидетел на интензивно и мащабно жилищно строителство. Нови комплекси и сгради се реализират в кварталите "Остромила", "Беломорски", землището на кв. "Прослав", "Марица-север" и други територии. Паралелно с това обаче все по-видим става въпросът: спазват ли се реално изискванията за минимални зелени площи?

Съгласно разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №4 към него, всеки инвестиционен проект задължително съдържа част "Паркоустройство и благоустройство“, в която е определен процентът на озеленяване. В зависимост от устройствената зона този процент варира между 20% и 60% от площта на имота, като една трета от него следва да бъде едрогабаритна растителност.

Въпреки това, по данни от публично достъпни източници и визуални проверки на терен, в редица новоизградени комплекси реално реализираното озеленяване е далеч под нормативно изискуемия минимум, а още повече – под предвижданията на Общия устройствен план на града.

Особено тревожен е фактът, че строежите получават удостоверения за въвеждане в експлоатация, въпреки очевидни несъответствия с одобрените инвестиционни проекти и заложените проценти зелени площи.

ЗУТ изрично предвижда механизъм за последващ контрол. Съгласно чл. 63, ал. 5, в петгодишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване са длъжни да извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците, свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване. Именно този инструмент е гаранция, че зелените площи няма да останат само на чертеж в проектната документация.

От групата на "БСП за България“ изразяват сериозни съмнения за липса на координация и ефективен контрол в общинската администрация по устройство на територията – както при приемането на строежите, така и при последващия мониторинг.

Във връзка с това общинските съветници отправят следните въпроси към кмета на общината:

1. Как в Общинска администрация са разпределени правомощията, отговорностите и контролът на реализираното озеленяване на новите строежи при въвеждането им в експлоатация?

2. Кой контролира и кой носи отговорност за осъществяването на 5-годишния мониторинг по чл. 63, ал. 5 от ЗУТ за озеленяването в нововъведени в експлоатация строежи на територията на Община Пловдив?

3. Извършва ли се мониторинг въобще и ако "да“ – колко често се извършва този мониторинг?

4. Има ли доклади за резултатите от мониторинга с отчетени нарушения, предписания и др.?

5. Има ли санкционирани собственици на обекти за нереализирана или премахната зеленина?

На основание чл. 33 от ЗМСМА и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, съветниците настояват за писмен отговор, който да бъде устно огласен на следващо заседание на Общински съвет – Пловдив.

Групата на "БСП за България“ заявява, че ще продължи да настоява за реален контрол, прозрачност и защита на зелената система на града – защото качеството на градската среда не може да бъде жертва на безконтролното презастрояване.